Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
17 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Кадыров прокомментировал сообщения о погибшем личном охраннике

Глава Чечни назвал эту информацию абсолютной ложью

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о погибшем личном охраннике, ранее появившуюся в СМИ, назвав эти сведения абсолютной ложью.

Кадыров пояснил, что бывший сотрудник правоохранительных органов Алихан Музаев, которого подозревали в связях с боевиками, «никогда не входил в охрану и сопровождение главы ЧР, не посещал территорию правительства», а работал охранником, передает Лента.ру.

«Ему было поручено нести охрану хозяйственных построек вне населенных пунктов», — подчеркнул Кадыров, добавив, что любая другая информация — «абсолютная ложь».

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Кадыров прокомментировал сообщения о погибшем личном охраннике

Глава Чечни назвал эту информацию абсолютной ложью

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Илья Резник

композитор

Все мнения

Мнение

Иосиф Кобзон

депутат

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке