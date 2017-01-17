Кадыров прокомментировал сообщения о погибшем личном охраннике

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о погибшем личном охраннике, ранее появившуюся в СМИ, назвав эти сведения абсолютной ложью.

Кадыров пояснил, что бывший сотрудник правоохранительных органов Алихан Музаев, которого подозревали в связях с боевиками, «никогда не входил в охрану и сопровождение главы ЧР, не посещал территорию правительства», а работал охранником, передает Лента.ру.

«Ему было поручено нести охрану хозяйственных построек вне населенных пунктов», — подчеркнул Кадыров, добавив, что любая другая информация — «абсолютная ложь».