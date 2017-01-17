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Скажи, кто твои герои, и я скажу – кто ты!

Ветеран «Альфы» Сергей Гончаров – о необходимости вести борьбу терроризмом «по всем фронтам»

То, что терроризм является одной из главных угроз, доставшейся нам от прошлого столетия – ни у кого не вызывает сомнения. И Россия давно уже находится на переднем крае борьбы с этим Злом.

Я и мои боевые товарищи по Группе «А» КГБ-ФСБ имеем устоявшееся мнение по этому поводу, которое, быть может, кому-то покажется неожиданным: одними силовыми, запретительными мерами проблемы не решить. И никакой тотальный контроль не сможет заменить осознанное неприятие обществом этого Зла. То, что можно было сделать в прежние времена, невозможно в эпоху интернета и социальных сетей.

Российский спецназ является одним из лучших в мире. О чем свидетельствуют знаковые спецоперации разных лет, а также то, чего добились наши коллеги в Сирии – имя «русского Рэмбо» Александра Прохоренко узнал весь мир.

Все последние годы спецназ работает на упреждение, уничтожая террористов по местам их «прописки». Мощное террористическое подполье прошлого разгромлено… Вот почему, к счастью, не случаются трагедии, подобные Будённовску, «Норд-Осту» или Беслану. И безопасность Олимпиады в Сочи была обеспечена на высочайшем уровне.

Работая на упреждение, спецназ несет и невосполнимые потери… И в этом отношении 2016 год выдался тяжелым и для нас. И хотя счет уничтоженным боевикам на Северном Кавказе идет на десятки, нам не раз приходилось поднимать скорбный «третий тост».

Нам – это спецназу ФСБ, Росгвардии и представителям МВД.

В «Альфе» в 2016 году мы потеряли двух сотрудников, один из которых - подполковник Игорь Марьенков, погибший в Дагестане, удостоенный посмертно звания Героя России.

Все это так…

Однако спецназ не может решать проблемы всего общества. Спецназ – это скальпель в опытных руках «хирурга», который применяется на последней стадии болезни.

Вот почему проблему терроризма нужно решать в комплексе, системно. До того, когда помочь может только «хирургическое вмешательство». И когда теракт уже произошел.

В первую очередь – это борьба за умы, за тех, кого могут сманить «в лес». Негативной идеологии, которую исповедуют эти глубоко ущербные люди, готовые убивать ради личного «спасения», мы противопоставляем наши традиционные государственные, религиозные и общественные ценности – те, которые проверены веками в разные исторические эпохи: дореволюционную, советскую и нынешнюю.

Скажи, кто твои герои, и я скажу – кто ты! Если сравнивать с «лихими девяностыми», то положительный сдвиг налицо, однако до идеала еще далеко. Пока что ратная, спецназовская героика не стала в СМИ одним из трендов, как это нынче модно говорить. Это же касается и военно-патриотического воспитания, остающегося, в целом, уделом ветеранских структур («Альфа», «Вымпел», «Витязь» и других), а также энтузиастов-одиночек.

В свое время мы ввели такой термин: «информационная бомба».

Планируя свои кровавые, варварские акции, террористы в обязательном порядке закладывают информационную составляющую.

Вначале теракт осуществляется на физическом, материальном уровне, а потом он множится уже в информационном пространстве, калеча души и сознание, сея страх, панику и агрессивное недовольство общим положением дел.

И в этом плане системная работа в интернете и социальных сетях стала одним из «фронтов» национальной безопасности. Понимая все это, мы, ветераны госбезопасности, вынуждены были, начиная с 1990-х годов, сами идти в общество, к молодежи, чтобы доносить свои державные и военно-патриотические ценности в неискаженном виде. Так, как мы их понимаем, опираясь, опять же, на опыт Российской империи, Советского Союза и нынешней России, и наших союзников по ОДКБ и ШОС.

Я глубоко убежден, что ведя борьбу с терроризмом по всем «фронтам» и действуя на упреждение с прицелом на будущее, пришло время изучить, обобщить и реализовать на общероссийском уровне тот уникальный опыт, который накоплен ветеранами спецназа – «Альфы» и «Вымпела» (ЦСН ФСБ России), «Витязя» (ныне Росгвардии) и других подразделений.

…Для кого-то это все очередная «тема», но для нас – наша жизнь, наша судьба.

Автор - Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

Скажи, кто твои герои, и я скажу – кто ты!

Ветеран «Альфы» Сергей Гончаров – о необходимости вести борьбу терроризмом «по всем фронтам»

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