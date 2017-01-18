Центробанк не оставляет сомнений

Усилия Банка России по противодействию выводу активов за рубеж помогли за девять месяцев прошлого года вдвое снизить объем сомнительных операций. А за последние пять лет — более чем в 70 раз. Об этом «Известиям» сообщил официальный представитель ЦБ. По данным регулятора, новым трендом в 2016 году стал вывод активов через сделки по международной перевозке грузов и в сфере информационных технологий. Эксперты считают жесткую позицию ЦБ в этом вопросе оправданной, а банкиры опасаются, что дальнейшее ее ужесточение приведет к тому, что сомнительными будет признаваться всё большее число обычных сделок.

За три квартала 2016 года объем сомнительных трансакций составил $531 млн по сравнению с $1,1 млрд за аналогичный период 2015-го, следует из материалов Банка России.

Центробанк начал бороться с незаконным выводом активов из страны в 2003 году — с приходом Эльвиры Набиуллиной на пост главы Банка России активность регулятора в этом направлении заметно усилилась. Однако нечистые на руку банки и компании тоже стали проявлять всё больше изобретательности.

Как рассказал «Известиям» представитель пресс-службы ЦБ, в 2016 году основное внимание регулятора привлекали сделки, связанные с международными перевозками грузов и туризмом, а также с приобретением прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность. Кроме того, внимательно Банк России отслеживал и сделки с использованием исполнительных документов судебных органов. Третьим направлением усиленной работы стало противодействие незаконному обналичиванию физическими лицами средств с банковских карт, на которые поступали деньги от фиктивных компаний.

Годом ранее мошенники использовали другие способы вывода активов — в основном они были связаны с махинациями с ценными бумагами и фиктивным импортом.

— Схемы, используемые для вывода средств за рубеж и их обналичивания, постоянно модифицируются, — пояснил «Известиям» представитель пресс-службы. — В предыдущие годы нам удалось пресечь схемы вывода активов за рубеж через векселя, а также фиктивный импорт через страны СНГ.

В рамках так называемых белорусско-казахстанской и молдавской схем фиктивного импорта рыночная стоимость ввозимого в Россию товара из стран СНГ многократно завышалась, рассказали в Центробанке.

Банк России выявляет незаконные схемы вывода активов за рубеж через специальную систему мониторинга и анализа финансовых операций. С ее помощью ЦБ определяет финансовый смысл сделок и в случае его отсутствия делает вывод о сомнительности трансакций. Выявив новые схемы незаконного вывода активов, регулятор предупреждает о них банки, рассылая письма с пометкой «Т».

Это позволяет кредитным организациям более тщательно оценивать контрагентов и клиентов. У регулятора есть и положение о клиентских операциях повышенного уровня риска. С учетом рекомендаций ЦБ банки применяют риск-ориентированный подход к оценке клиентов и присваивают им как минимум три категории риска — низкий, средний, высокий. Кроме того, банки могут отказывать в обслуживании сомнительным клиентам и расторгать договоры с теми, кто вызывает подозрение.



Сегодня за участие в сомнительных операциях регулятор может отозвать у банка лицензию. Эксперты отмечают, что с каждым годом политика ЦБ в борьбе с незаконными финоперациями ужесточается и кредитным организациям послаблений в этом направлении ждать не стоит. Тем не менее результаты в борьбе с сомнительными трансакциями оправдывают жесткость этой политики, признают они.

Банкам становится всё сложнее скрывать нелегальные операции, и обслуживание теневой экономики для них сегодня крайне рискованно, считает управляющий партнер АО «2К» Тамара Касьянова.

— Чистка банковского сектора в последние годы привела к значительному сокращению банков, занимавшихся отмыванием, — отметила она. — И если еще 3–4 года назад многие банки смотрели на операции клиентов сквозь пальцы, то теперь они повсеместно блокируют счета в случае возникновения подозрений, штрафуют клиентов и избавляются от них. ЦБ придерживается позиции — либо бизнес работает легально, либо ему достаточно быстро перекроют кислород.

Эта ситуация привела к тому, что отзывов лицензий у банков из-за вовлеченности в незаконные финоперации становится всё меньше.

— Если в 2014–2015 годах это было основной причиной отзыва лицензий, то в 2016 году основания для этого были уже другие, — отметила Тамара Касьянова. — Например, в прошлом году большое количество банков закрывалось из-за недостаточности капитала или рискованной кредитной политики. Этот тренд, скорее всего, продолжится и в 2017 году.

Жесткая политика Центробанка порой создает сложности и для банков, которые не занимаются выводом активов, утверждает предправления Риабанка Борис Липкин.

— Не обходится без перекосов: обычные операции нередко приравниваются к сомнительным, — отметил он. — По стандартным трансакциям приходится перепредоставлять документы, тратить на это дополнительное время. Так, операции в сфере туризма полностью под вопросом, сейчас это — априори сомнительный бизнес.

По его словам, по такие клиенты в любой момент могут получить предписание от регулятора, поэтому банки стараются сразу с ними не работать. То же самое, утверждает Борис Липкин, происходит и с импортерами: чтобы доказать, что компания ввозит реальные товары, предоставляются фотографии, осуществляются выезды на заводы, но и это не всегда убеждает регулятора, который нередко включает операции компаний-импортеров в сомнительные.

​​​​​​​

