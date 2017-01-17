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Мэй: Британия покинет общий рынок и Таможенный союз ЕС

При этом британский премьер-министр отметила, что открыта новым взаимовыгодным соглашениям со странами Евросоюза

Британия намерена покинуть общий европейский рынок и Таможенный союз, но при этом рассчитывает на заключение новых взаимовыгодных соглашений со странами ЕС. Об этом заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй на пресс-конференции в Лондоне во вторник.

«То, что я предлагаю, невозможно сделать, оставаясь в составе общего рынка. Не выйти из состава общего рынка — это не выход из ЕС. Я не хочу быть связанной элементами Таможенного союза, которые будут мешать нам вести работу над заключением собственных торговых соглашений», — заявила она журналистам.

Премьер при этом отметила, что открыта идее заключения новых договоренностей в таможенной сфере. 

«Мы добиваемся максимального доступа к общему рынку через новое, всеобъемлющее, надежное и амбициозное соглашение о свободной торговле», — добавила она. 

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Мэй: Британия покинет общий рынок и Таможенный союз ЕС

При этом британский премьер-министр отметила, что открыта новым взаимовыгодным соглашениям со странами Евросоюза

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