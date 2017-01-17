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Украина потеряла более $1 млрд из-за ограничения РФ транзита товаров

Ситуация коснулась перевозчиков и экспортеров, лишившихся рынков сбыта

Украина заявила о потере больше $1 млрд, или 2% ВВП, из-за ограничения Россией транзита украинских товаров. Об этом сообщил Виктор Довгань, замминистра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции. Он отметил, что это прямые потери экспортеров, которые потеряли рынки, а также перевозчиков.

«Это, пожалуй, уникальный случай транзитной войны, когда РФ 1 января 2016 года ограничила наш транзит в Казахстан сроком на полгода, и затем 1 июля ограничения были продлены до конца 2017 года и распространены на транзит в Кыргызской Республике», — цитирует заместителя министра агентство «Прайм» со ссылкой на его интервью украинскому «Общественному радио».

После ужесточением Россией требований к транзиту следующих из Украины товаров Киев стал искать новые маршруты доставки грузов в страны Азии. В этой связи был разработан «Шелковый путь» по маршруту Украина–Грузия–Азербайджан–Казахстан–Китай в обход России. Однако он не востребован из-за высоких тарифов.

Ранее Россия с 1 января 2016 года приостановила для Украины действие договора СНГ о зоне свободной торговли. Также были введены таможенные пошлины для защиты своего рынка от наплыва беспошлинных товаров из ЕС. Кроме этого, Российская Федерация ввела продуктовое эмбарго в отношении Украины, поддержавшей антироссийские санкции. Автомобильные грузовые перевозки с Украины в Казахстан через Россию осуществляются только с территории Белоруссии и при условии наличия системы ГЛОНАСС.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Украина потеряла более $1 млрд из-за ограничения РФ транзита товаров

Ситуация коснулась перевозчиков и экспортеров, лишившихся рынков сбыта

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