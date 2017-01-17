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В Ростове пьяный священник на иномарке спровоцировал массовое ДТП

В аварии с семью автомобилями пострадали женщина и ребенок

В ночь на вторник в Ростове произошла массовая авария, которую спровоцировал молодой священник. По данным ГУ МВД по области, около полуночи 25-летний водитель Mitsubishi АSX в Халтуринском переулке столкнулся с движущимся попутно ВАЗ-21099. Автомобили занесло, они врезались в пять машин, припаркованных вдоль дороги. Установлено, что водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает TLTgorod со ссылкой на очевидцев, за рулем Mitsubishi АSX сидел молодой батюшка с толстой цепью и крестом, с ним в автомобиле находились 8-летний мальчик и нетрезвая девушка. Иномарка мчалась по городу со скоростью 100–120 км/ч.

В результате аварии священник не пострадал, а девушка и ребенок были госпитализированы.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

В Ростове пьяный священник на иномарке спровоцировал массовое ДТП

В аварии с семью автомобилями пострадали женщина и ребенок

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