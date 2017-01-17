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Саратовский студент про просьбе ДПС спас девушку от суицида

18-летний парень поймал ее на мосту в самый последний момент

Студент Саратовского социально-экономического института РЭУ имени Плеханова спас от самоубийства девушку на мосту Саратов–Энгельс. Инцидент произошел около четырех часов утра 14 января.

Как ИА «Взгляд-инфо» сообщил сам 18-летний Ярослав Никифоров, он с друзьями ехал в Саратов из Энгельса, когда сотрудник ДПС попросил их вместе поехать на помощь девушке, которую ранее другие водители заметили на мосту. Она шла по дороге и плакала.

Подъехав к мосту, Ярослав увидел, что девушка начала перелезать через ограждение. Парень выбежал из машины и поймал ее в самый последний момент. Затем ребята успокоили ее, довезли до Саратова и оставили в отделе полиции для установления личности и оказания помощи.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Саратовский студент про просьбе ДПС спас девушку от суицида

18-летний парень поймал ее на мосту в самый последний момент

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