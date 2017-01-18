Минфин отверг идею Всемирного банка

Минфин не готов поддержать идею Всемирного банка о наделении регионов правом самостоятельно устанавливать налог на доходы физических лиц. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства. Такая идея, по оценке международных экспертов, могла бы помочь находящимся в тяжелом положении региональным бюджетам. Но, по оценкам Минфина, наиболее нуждающиеся регионы через повышение НДФЛ получат обратный эффект и только ухудшат свое положение.

Всемирный банк (ВБ) в своем недавнем 230-страничном докладе об экономике России предложил Минфину необычную идею спасения региональных бюджетов, которые сегодня испытывают проблемы с дефицитом и долговой нагрузкой. По оценке международной организации, регионы можно наделить правом самостоятельно устанавливать НДФЛ в рамках заранее определенного Минфином диапазона. Большая степень автономии в налоговой политике позволила бы им принимать ответные меры в случае возникновения шоков, считают во Всемирном банке.

Регионам в качестве стимулирующей меры разрешено понижать ставку налога на прибыль организаций с 18 до 13,5%, но при этом они не могут менять ставку НДФЛ. Такая ситуация, по мнению ВБ, приводит к сильной зависимости региональных бюджетов от трансфертов из центра. При этом «предоставление регионам права корректировать ставку НДФЛ в рамках фиксированного диапазона позволило бы им увеличивать ставку в случае временных экономических спадов и затем вновь снижать ее в периоды подъема», — уверены в организации.

Минфин с таким подходом категорически не согласен. В пресс-службе ведомства «Известиям» заявили, что министерство не прорабатывает этот вопрос.

В бюджеты субъектов идет 85% поступлений НДФЛ. За 11 месяцев прошлого года сумма поступлений по нему превысила 2,6 трлн рублей — это второй по объему налог после НДПИ.

Если регионы получат право снижать ставку с нынешнего ее уровня в 13%, то им, скорее всего, воспользуются наиболее обеспеченные регионы, например Москва или Тюменская область, полагает источник «Известий», близкий к Минфину.

— У этих регионов и так всё хорошо с бюджетом. Но если они снизят ставку, то сперва потеряют в доходах, а затем привлекут компании и рабочую силу, что может привести в будущем к росту доходов, — не исключает он. — Если же такой мерой воспользуются регионы с депрессивной бюджетной ситуацией, то это неминуемо приведет к снижению доходов в краткосрочной перспективе и еще более усугубит финансовое положение субъекта.

Дискуссия о расширении мер поддержки регионов активно велась весь прошлый год. Остроты ей придает сложная ситуация в некоторых субъектах. По итогам девяти месяцев прошлого года в стране насчитывалось 39 регионов с дефицитом бюджета. В начале января президент Владимир Путин поручил Минфину и Центробанку разработать новые меры поддержки региональных бюджетов, среди которых, по информации «Известий», обсуждается беспроцентный кредит.

Идея Всемирного банка могла бы иметь смысл в ограниченном числе регионов, считает руководитель группы суверенных и региональных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Андрей Пискунов.

— По Москве можно, наверное, благодаря концентрации людей с высоким уровнем дохода, заставить их раскошелиться. Но нужно ли это Москве? Москва чувствует себя прекрасно, как и регионы, которые уже предоставляют налоговые льготы, например Тюменская область, — рассуждает Андрей Пискунов.



По словам эксперта, благополучные регионы озабочены скорее не бюджетной консолидацией, а диверсификацией экономики.

По мнению Андрея Пискунова, такая мера может привести к снижению платежеспособного спроса: если бюджет будет изымать у граждан больше доходов, то соответственно это окажет давление на потребление и только ухудшит общую экономическую ситуацию в регионе.

Краткосрочный положительный эффект от идеи ВБ вполне возможен, но он быстро сойдет на нет, убежден генеральный директор аудиторской компании «Уверенность» Максим Гладких-Родионов. По его словам, банальным повышением налоговых ставок нельзя решить многоаспектные проблемы региональных бюджетов.

— Дополнительное изъятие денег у населения, во-первых, ударит по бизнесу, поскольку люди станут меньше тратить на товары и услуги, во-вторых, может спровоцировать социальную напряженность, и в-третьих, вызовет попытки граждан спрятать доходы, уйти «в тень», — перечисляет Максим Гладких-Родионов возможные негативные последствия. —Самостоятельное установление налоговых ставок регионами будет полезным тогда, когда регионы смогут проводить самостоятельную экономическую политику и только при условии значительного повышения мобильности населения.

Представители региональных властей сомневаются в эффективности предложенной ВБ меры.

— Я тронут такой заботой Всемирного банка о нуждах региона, — иронизирует над предложением заместитель председателя правительства Калининградской области Эдуард Батанов. — Если в стране отыщутся регионы, которые считают, что собирают слишком много НДФЛ, то эти излишки можно возвращать в виде социальных пособий.