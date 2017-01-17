Путин: «Трудно себе представить, что Трамп встречался с проститутками»

Российский президент Владимир Путин прокомментировал информацию некоторых СМИ о компромате на избранного президента США Дональда Трампа, заявив, что он с трудом может себе представить, что миллиардер, годами организовывавший конкурсы красоты, во время поездки в Москву мог пригласить к себе в номер «девушек с пониженной социальной ответственностью».

«Трамп приехал — и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это человек, во-первых, взрослый уже. А во-вторых, человек, который ну не всю жизнь, но многие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира. Вы знаете, я с трудом могу такое представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью», — заявил президент РФ.

Напомним, ранее интернет-портал BuzzFeed опубликовал анонимный документ, в котором говорилось, что некие «российские агенты» якобы владеют компроматом на Трампа. Автор этого опуса — 52-летний бывший сотрудник МИ-6, соучредитель лондонской компании Orbis Кристофер Стил. В докладе, среди прочего, упоминалось о том, что в Москве Трамп якобы пригласил к себе в отель женщин легкого поведения.