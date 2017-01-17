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Отток капитала из РФ в 2016 году замедлился почти вчетверо: ЦБ

Он составил $15,4 млрд долларов

Чистый отток капитала из России в прошлом году замедлился с $57,5 млрд в 2015 году до $15,4 по итогам прошлого года, такая оценка содержится в материалах Центробанка о платежном балансе РФ.

«Резкому уменьшению чистого вывоза капитала способствовало снижение интенсивности сокращения внешних обязательств банковским сектором», — говорится в пояснении регулятора.

Отток капитала из России замедляется ускоренными темпами второй год подряд. Так, в 2014 году этот показатель превысил все прогнозы и составил больше $150 млрд.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Отток капитала из РФ в 2016 году замедлился почти вчетверо: ЦБ

Он составил $15,4 млрд долларов

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