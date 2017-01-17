Отток капитала из РФ в 2016 году замедлился почти вчетверо: ЦБ

Чистый отток капитала из России в прошлом году замедлился с $57,5 млрд в 2015 году до $15,4 по итогам прошлого года, такая оценка содержится в материалах Центробанка о платежном балансе РФ.



«Резкому уменьшению чистого вывоза капитала способствовало снижение интенсивности сокращения внешних обязательств банковским сектором», — говорится в пояснении регулятора.



Отток капитала из России замедляется ускоренными темпами второй год подряд. Так, в 2014 году этот показатель превысил все прогнозы и составил больше $150 млрд.

