Литературный сквер появится в Симферополе

Власти Симферополя совместно с петербургскими властями рассматривают варианты преобразования стихийной книжной ярмарки на площади перед Дворцом культуры профсоюзов в Литературный сквер. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

По данным ИА «Крыминформ», в настоящий момент рассматривается совместный проект строительства будущего сквера на Киевской улице.

«Обустройство Литературного сквера позволит привести в эстетический вид места для торговли литературной продукцией и создать достойные рабочие места для предпринимателей. Уже сегодня участники выездного совещания будут принимать решения по поводу подготовки проектно-сметной документации», — сообщили в пресс-службе.

Вопрос размещения организованного книжного рынка в Симферополе обсуждался в течение нескольких лет. Местные власти выразили надежду, что проект удастся реализовать уже в этом году.