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Литературный сквер появится в Симферополе

Его построят на месте возле Дома профсоюзов, где временно расположилась книжная ярмарка

Власти Симферополя совместно с петербургскими властями рассматривают варианты преобразования стихийной книжной ярмарки на площади перед Дворцом культуры профсоюзов в Литературный сквер. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

По данным ИА «Крыминформ», в настоящий момент рассматривается совместный проект строительства будущего сквера на Киевской улице.

«Обустройство Литературного сквера позволит привести в эстетический вид места для торговли литературной продукцией и создать достойные рабочие места для предпринимателей. Уже сегодня участники выездного совещания будут принимать решения по поводу подготовки проектно-сметной документации», — сообщили в пресс-службе.

Вопрос размещения организованного книжного рынка в Симферополе обсуждался в течение нескольких лет. Местные власти выразили надежду, что проект удастся реализовать уже в этом году.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Литературный сквер появится в Симферополе

Его построят на месте возле Дома профсоюзов, где временно расположилась книжная ярмарка

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