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Церковь подготовила список несовместимых со священством профессий

Среди них – работа во власти, спорт, актерство, военная служба и предпринимательство

Сайт русской церкви сообщил о готовности проекта документа «Профессии, совместимые и несовместимые со священством». Документ был подготовлен комиссией Межсоборного присутствия по вопросам церковного управления и механизмов осуществления соборности в Церкви с учетом канонических запретов.

Согласно списку, с полной версией которого можно ознакомиться на порталеБогослов.ru, священнослужители не должны быть врачами, особенно хирургами и ветеринарами, поскольку деятельность связана с «проливанием человеческой и животной крови».

Также духовное лицо не может нести воинскую службу, связанную с ношением и применением оружия. Однако допускается преподавательская деятельность в военных и правоохранительных учебных заведениях, где не предусмотрено ношение и применение оружия.

Не допускается и работа священнослужителя в публичных органах исполнительной власти, судах, прокуратуре, полиции, муниципалитете, чтобы «церковная власть не приобретала мирского характера». Также духовное лицо не может состоять в какой-либо партии. Недопустима для священнослужителя и предпринимательская деятельность.

Допускается работа по найму, не связанная с торговлей. Священник может продавать только изделия, сделанные своими руками, сообщает ОТР.

Также священник не может быть адвокатом, работать в казино,профессионально заниматься спортом и творческими профессиями, как актерство, профессиональные танцы или сценическое пение.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Церковь подготовила список несовместимых со священством профессий

Среди них – работа во власти, спорт, актерство, военная служба и предпринимательство

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