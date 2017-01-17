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В Брянске впервые пройдут автогонки со стрельбой

В соревнованиях могут участвовать только внедорожники

В Брянске впервые пройдут соревнования по автобиатлону среди водителей внедорожников, сообщает интернет-газета «Брянские новости». Гонки со стрельбой будут организованы в карьере, вокруг которого смогут разместиться зрители. В дебютном проекте смогут принять участие все владельцы внедорожников.

На брянских гонках будут действовать правила обычного биатлона. Преследуя друг друга на машинах по пересеченной местности, участники будут задерживаться в пунктах стрельбы, где автобиатлонист должен сделать три выстрела. Промах отправит водителя на дополнительный круг.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

В Брянске впервые пройдут автогонки со стрельбой

В соревнованиях могут участвовать только внедорожники

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