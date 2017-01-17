В Брянске впервые пройдут автогонки со стрельбой

В Брянске впервые пройдут соревнования по автобиатлону среди водителей внедорожников, сообщает интернет-газета «Брянские новости». Гонки со стрельбой будут организованы в карьере, вокруг которого смогут разместиться зрители. В дебютном проекте смогут принять участие все владельцы внедорожников.

На брянских гонках будут действовать правила обычного биатлона. Преследуя друг друга на машинах по пересеченной местности, участники будут задерживаться в пунктах стрельбы, где автобиатлонист должен сделать три выстрела. Промах отправит водителя на дополнительный круг.