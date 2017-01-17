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Додон: соглашение об ассоциации с ЕС может быть аннулировано

Президент Молдавии напомнил, что изначально был против подписания этого документа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Президент республики Молдова Игорь Додон заявил, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом, подписанное Молдавией, ничего не дало стране и может быть аннулировано с учетом предстоящих в стране парламентских выборов.

«Есть реальная ситуация. Мы прагматики. Мы понимаем, что есть соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Кстати, я выступал неоднократно против подписания этого соглашения», — цитирует Додона «Интерфакс». Президент республики пояснил, что, по его мнению, этот документ не принес Молдавии никакой пользы.

Додон также добавил, что Молдавия уже осталась без российского рынка, «и, как это ни странно, наши объемы экспорта в Европейский союз тоже упали». Он добавил, что от этого соглашения республика ничего не получила. 

«Я не исключаю, что после следующих парламентских выборов будет позиция и я поддержу эту позицию парламентского большинства — Партии социалистов. Надеюсь, что они получат парламентское большинство и это соглашение будет аннулировано», — добавил Додон.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Додон: соглашение об ассоциации с ЕС может быть аннулировано

Додон: соглашение об ассоциации с ЕС может быть аннулированоПрезидент Молдавии напомнил, что изначально был против подписания этого документа

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