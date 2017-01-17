Путин: в США готовы организовать майдан, лишь бы не пустить Трампа

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в США продолжается острая внутриполитическая борьба, целью которой является подрыв легитимности избранного президента Дональда Трампа.



Российский лидер заметил, что действия уходящей американской администрации наносят ущерб интересам США, «хотят этого те, кто это делает, или нет».



Президент назвал методы борьбы, используемые против Трампа, показателем «значительного уровня деградации политических элит на Западе».



«Такое впечатление, что они, потренировавшись в Киеве, готовы у себя в Вашингтоне майдан организовать, только бы не дать Трампу вступить в должность», — подчеркнул Путин.



Российский президент также отметил, что уходящая администрация США во главе с президентом Бараком Обамой пытается связать избранного президента по рукам и ногам при выполнении данных им в ходе избирательной кампании обещаний как внутри страны, так и на международной арене.



«Прикиньте, как можно что-то сделать по улучшению российско-американских отношений, если вбрасываются такие «утки» как вмешательство каких-то хакеров в ход избирательной кампании?» — подытожил Путин.



Напомним, за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа, исследовательской компанией Gallup были обнародованы результаты опроса, которые показали, что уровень поддержки избранного главы государства равняются 40%.



Сам Трамп назвал эти данные полностью сфабрикованными и сравнил их с предвыборными опросами, которые указывали на победу его оппонента от Демократической партии Хиллари Клинтон.

