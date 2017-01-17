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Суд отменил взыскание с IKEA более 507 млн рублей в пользу Пономарева

Компанию представляли семь адвокатов, которые привезли на заседание три чемодана с документами

Верховный суд РФ отменил взыскание с компании IKEA более 507 млн рублей в пользу предпринимателя Константина Пономарева.

IKEA и Пономарев судятся уже много лет из-за аренды генераторов для гипермаркетов сети в Санкт-Петербурге.

«Судебная коллегия определила постановление Краснинского суда Смоленской области отменить и направить дело на новое рассмотрение в Химкинский суд Московской области», — сказал судья, передает «РИА Новости».

Компанию в зале суда представили семь адвокатов, которые принесли с собой три чемодана с документами.

Они доказывали, что в деле был нарушен принцип подсудности, так как его должен был рассматривать не районный суд, а арбитраж.

Пономарев заявил, что эти аргументы несостоятельны и попросил оставить решение в силе.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Суд отменил взыскание с IKEA более 507 млн рублей в пользу Пономарева

Компанию представляли семь адвокатов, которые привезли на заседание три чемодана с документами

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