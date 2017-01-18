Великобритания может пойти по пути Южной Кореи

В результате Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года, Великобритания станет самостоятельно определять свой внешнеполитический курс, что касается в том числе и международных торговых соглашений. Эксперты полагают, что выход страны из ЕС может негативно отразиться на экономике государства, однако в Лондоне продолжают искать для этого оптимальный сценарий. При этом внутри самого Соединенного Королевства нарастают противоречия между регионами по вопросу «развода» с Брюсселем. Политики Шотландии и Северной Ирландии утверждают, что Лондону придется в одиночестве думать над будущим форматом отношений с ЕС, ведь в Эдинбурге и Белфасте никуда уходить не собираются.

17 января премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своей речи, посвященной проблемам Brexit, заявила, что переговоры с ЕС не предусматривают сохранения членства Великобритании в едином европейском рынке и предполагают подписание отдельного соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом. Проект такого документа находится в разработке и должен быть одобрен членами парламента. Как рассказали «Известиям» британские политики, на данный момент в Лондоне склоняются к «южнокорейской модели» торговых отношений с ЕС.

Как сообщил «Известиям» член Европарламента Роджер Хелмер, примером для будущего торгового договора между ЕС и Великобританией может послужить действующее соглашение ЕС с Южной Кореей, правда, с некоторыми оговорками.

— Я надеюсь, что Лондон будет двигаться вперед на основе изложенной премьер-министром идеи: полная независимость нашей страны. ЕС заключил со многими странами торговые соглашения, к примеру с Южной Кореей. Такая модель могла бы стать примером того, как должны выстраиваться экономические отношения Великобритания и ЕС. В этом случае, я думаю, нам удастся избежать крупных конфликтов внутри страны, — заявил «Известиям» Роджер Хелмер. — Однако мы можем использовать данное соглашение как пример, а не руководство к действию, поскольку соглашение с Кореей включает в себя беспошлинную торговлю, но не предусматривает необходимых для нас аспектов. В общих чертах мы хотим видеть договор именно таким, каким он был заключен между Южной Кореей и ЕС в 2011 году, но, безусловно, мы понимаем, что некоторыми аспектами он будет отличаться.

Его поддерживает и член Европарламента Дженис Аткинсон, по мнению которой ЗСТ ЕС и Южной Кореи является образцом, на который стоит ориентироваться, но некоторые аспекты при этом следует изменить.

— Ситуация в Великобритании является уникальной, поэтому идеального варианта соглашения между ЕС и Великобританией в природе быть не может. То, что подходит одной стране, не может подойти Великобритании. Тем не менее в разработке документа нужно учитывать весь прежний опыт, и соглашение с Кореей может частично послужить примером для нашей страны, как и соглашения о ЗСТ с другими странами. Стоит также понимать, что процесс разработки проекта займет очень много времени, — сообщила «Известиям» член Европарламента.

Соглашение о зоне свободной торговли между ЕС и Кореей было заключено в 2011 году. Оно регулирует торговые отношения между сторонами и устанавливает режим свободной торговли товарами в результате снижения и ликвидации торговых барьеров. Основными целями соглашения были провозглашены либерализация торгового режима и поддержание конкуренции экономик обеих стран.



Правда, до того как вплотную начать заниматься вопросами дальнейших отношений Лондона и Брюсселя, Соединенному Королевству предстоит решить более насущные проблемы внутри страны. Сейчас основные нарекания в связи с предстоящим «разводом» звучат из Шотландии и Северной Ирландии. В Эдинбурге до сих пор выступают за проведение повторного референдума по данному вопросу в случае, если Лондон не предоставит конкретный план торговых отношений с ЕС, приемлемый для шотландцев. А в Белфасте не могут определиться с уполномоченным представителем, который от имени Северной Ирландии сможет сможет довести до Лондона консолидированную позицию по Brexit.

По мнению члена Шотландской национальной партии Анджелы Кроули, референдум о независимости региона возможен в том случае, если воля шотландцев будет проигнорирована.

— Шотландия и Северная Ирландия голосует за членство в ЕС. Тереза Мэй обещала, что будет прислушиваться к региональным органам власти, но нет никаких гарантий, что она будет это делать. Тем не менее мы представили подходящий для нас вариант развития событий, при котором мы могли бы остаться членами единого европейского торгового рынка. Мы ждем вариант, который может нам предложить премьер-министр, учитывая наши пожелания, в противном случае может быть проведен второй референдум о независимости Шотландии, — сообщила «Известиям» Анджела Кроули.

Brexit значительно повлияет на экономические процессы в Европе. По мнению многих экспертов, после выхода Британии из ЕС Брюссель может значительно потерять в собственном политическом весе на международной арене. Однако в двусторонних отношениях России и Лондона вопрос Brexit остро не стоит.

— Великобритания сейчас находится в поиске оптимального сценария, при котором она имеет возможность получить максимальные преимущества. Россия относится к этому с пониманием. При любом развитии событий Великобритания остается одним из основных партнеров России. Одним из основных, но не ведущих, согласно новой концепции внешней политики России, — отметил заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.