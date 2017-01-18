Минсельхоз не обозначил приоритетов

Министерство сельского хозяйства подготовило пакет документов, разъясняющих механизм льготного кредитования аграриев. Ключевой — перечень агропроектов, претендующих на получение кредитов под 5%. Эксперты считают, что в него включено много лишних направлений и не обозначены приоритетные, куда государству наиболее важно сейчас направить средства.

Минсельхоз разработал перечень направлений использования льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов; порядок отбора российских банков, участвующих в программе льготного кредитования; порядок формирования плана льготного кредитования на финансовый год, а также порядок включения потенциального заемщика в реестр действующих заемщиков. Проекты документов вынесены на публичное обсуждение.

Напомним, раньше льготное кредитование сельхозпроизводителей осуществлялось в рамках проектного финансирования: компании, желающие получить льготный заем, представляли в Минсельхоз свои проекты, и ведомство на конкурсной основе выбирало наиболее достойные заявки. Новая система предполагает, что полномочия по выбору проектов и суммы поддержки отдаются банкам. Заявку на получение льготного кредита компания направляет в один из уполномоченных Минсельхозом банков, которые проверяют компании, рассматривают заявки и принимают решения о возможном предоставлении кредитов. Займы выдаются под ставку не больше 5%. Недополученные доходы в размере 100% ключевой ставки ЦБ государство компенсирует непосредственно финансовой организации. Как сообщили в Минсельхозе, в 2017 году на льготное кредитование предусмотрено 21,3 млрд рублей.

Согласно разработанному Минсельхозом пакету документов, сельхозкомпании могут претендовать на получение льготных краткосрочных кредитов для покупки минудобрений, семян, запчастей и материалов для ремонта сельхозтехники, сырого молока для производства сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов; молодняка крупного рогатого скота молочных пород, кормов, ветеринарных препаратов, сахарной свеклы для ее последующей переработки, зерна (в том числе семян масличных культур) для переработки, сельхозсырья для производства детского питания, выращенных на территории России овощей и фруктов для консервной отрасли и др.



Инвесткредиты будут выдаваться на приобретение сельхозтехники и оборудования, строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ сахарной свеклы, картофеля, овощей и фруктов, сахарных заводов; строительство тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники, объектов по производству винодельческой продукции, произведенной из собственного винограда, выращенного на территории России; строительство свиноферм; строительство предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, приобретение племенной продукции и т.д.

В порядке отбора банков, претендующих на участие в льготном кредитовании, обозначен перечень документов, которые банки должны предоставить в Минсельхоз, механизм и сроки принятия решения о включении банка в список уполномоченных работать по программе. Чуть ранее Минсельхозом были определены требования к банкам-участникам: собственные средства в размере не меньше 20 млрд рублей, специализированные кредитные продукты и программы для предприятий АПК. При этом банк должен работать не меньше пяти лет, не быть в стадии ликвидации или реорганизации и иметь статус резидента РФ и российскую регистрацию.

Порядок включения потенциального заемщика в реестр действующих подразумевает, что реестр потенциальных претендентов на кредит формирует уполномоченный банк. А окончательное решение о предоставлении или непредоставлении кредита принимается Минсельхозом. За банком, впрочем, остается право исключить заемщика из реестра в случаях нецелевого использования кредитных средств или невыполнения заемщиком обязательств по погашению кредита.

По мнению министра сельского хозяйства Александра Ткачева, механизм льготного кредитования под 5% упрощает доступ сельхозпроизводителей к кредитным средствам.

— Сельхозпроизводителям и фермерам больше не придется отвлекать собственные оборотные средства на оплату процентов и ждать их последующего возврата в виде субсидий, — говорит он.

В ВТБ «Известиям» сообщили, что банк будет принимать участие в программе льготного кредитования аграриев.



— В банке есть специализированные подразделения для работы с этой программой, отраслевой кредитный анализ поставлен на высоком уровне. Таким образом, организационно банк полностью готов к началу работы. Чтобы непосредственно приступить к кредитованию предприятий аграрных отраслей, банку остается только подписать соглашение о предоставлении субсидии в очередном финансовом году, заключаемое между уполномоченным банком и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, — уточнили в ВТБ.

По свидетельству участников недавнего совещания с участием Александра Ткачева и ключевых чиновников Минсельхоза с представителями аграрного комитета Госдумы, большинство парламентариев поддержали инициативу Минсельхоза по введению нового механизма кредитования сельхозпроизводителей. Но отметили ряд проблем, ключевая из которых — завышенные требования к банкам, которые отсекают от участия в программе небольшие региональные кредитные организации.

Глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что перечень направлений охватывает «практически все, включая полет в космос». Иными словами, в перечне не обозначены приоритетные направления сельского хозяйства, на которые государству стоит обратить внимание в первую очередь.

— Мы неоднократно рекомендовали Минсельхозу обозначить пять уровней приоритетности кредитования агропроектов: первый — такие, на которые следовало бы выделить дополнительные средства; второй — те проекты, по которым финансирование ни в коем случае снижать не стоит; третий — где можно подумать, в чем можно сэкономить; четвертый — не слишком важные проекты; а входящие в пятый уровень приоритетности можно было бы и совсем исключить, — поясняет свою точку зрения Сергей Юшин.

Такая размытость приоритетов, по мнению Юшина, фактически предоставляет право банку принимать решения, какие из агропроектов наиболее необходимы для отечественного АПК.



— И не факт, что финансовые организации не отдадут предпочтения легким проектам с быстрой отдачей и не оставят за бортом непростые проекты с длительными сроками окупаемости, — резюмирует глава исполкома Национальной мясной ассоциации.