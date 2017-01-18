МАКС перелетел на июль

Минпромторг и Объединенная авиастроительная корпорация приняли окончательное решение об изменении сроков проведения Международного авиационно-космического салона — МАКС-2017 — в подмосковном Жуковском с августа на июль этого года. Как выяснили «Известия», письменные предписания об этом уже поступили в выставочные департаменты крупных авиастроительных компаний. В ОАК уверены, что изменение даты проведения выставки позволит авиастроителям лучше подготовиться к идущему следом международному военно-техническому форуму «Армия-2017». Ранее из-за совмещения дат проведения двух выставок, у авиаторов оставалось всего два дня между закрытием одной и началом второй.



В настоящее время принято решение провести авиасалон МАКС-2017 с 18 по 23 июля. Проект постановления правительства готов, но пока не подписан.



— Мы ждем постановление в ближайшее время, — рассказал «Известиям» заместитель генерального директора ОАО «Авиасалон» (организатор МАКС) Николай Занегин. — В целом решение позитивное. Многие наши участники экспонируются как у нас, так и на «Армии». И то, что сейчас появилось окно, позволит им нормально подготовиться к обеим выставкам. Надо понимать, что многие экспонаты за пару дней перевезти из Жуковского в Кубинку просто физически невозможно.



По словам специалиста, оргкомитет МАКСа уже подписал 60% договоров с традиционными участниками авиасалона. В том числе иностранными. С каждым из них была проведена индивидуальная работа, утвержден объем участия, распределены выставочные места. Ввиду форс-мажора эту работу предстоит проделать заново, что, в общем-то, может стать поводом как для пересмотра договоров, так и для применения штрафных санкций к организаторам.



Международный авиационно-космический салон (проводится госкорпораций «Ростех» с 1993 года) — самая масштабная и старейшая выставка достижений в области авиастроения, космоса, радиолокации, зенитно-ракетных систем и авиационного оборудования. Салон проходит раз в два года и считается ключевой выставочной площадкой для российской промышленности. Традиционно даты его проведения — 15–20 августа.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

​​​​​​​Международный форум-выставка «Армия» — мероприятие новое. Оно организовано по личному решению министра обороны Сергея Шойгу для эффективного налаживания взаимодействия между органами власти и представителями бизнес-сообщества, а также для интеграции в производство новейших научных разработок. Проводится ежегодно на базе военно-патриотического парка «Патриот» в подмосковной Кубинке с 2015 года. В этом году сроки его проведения — 22–27 августа.



— Для Объединенной авиастроительной корпорации обе выставки ключевые, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ОАК. — При этом пока только МАКС предоставляет возможности для демонстрации как военной, так и гражданской техники в павильонах и статических стоянках. Кроме того, в Жуковском проводится масштабная летная программа показа авиационной и вертолетной техники. Тем не менее «Армия» для нас — ключевое мероприятие в области продвижения продукции в интересах Минобороны и военно-технического сотрудничества.



Директор конгрессно-выставочного центра «Патриот» Сергей Жильцов подтвердил «Известиям» расширение авиационного кластера военно-технического форума «Армия-2017». По его словам, планируется не только существенное увеличение участников, но и масштабная демонстрация авиационной и вертолетной техники.



— Авиационные фирмы впервые примут участие в летной программе форума, — рассказал Сергей Жильцов. — Для этого будут проведены масштабные работы по модернизации взлетно-посадочной полосы, оборудования и другой необходимой инфраструктуры военного аэродрома Кубинка.



Главный редактор отраслевого портала Aviaru.net Руслан Гусаров рассказал «Известиям», что у каждой из площадок есть свои недостатки. Прежде всего с точки зрения логистики.



— Аэродром ЛИИ имени Громова, на территории которого проходит авиасалон МАКС, — режимная территория. Доступ туда ограничен, из-за чего попасть на авиашоу достаточно сложно, — отметил Руслан Гусаров. — Конгрессно-выставочный центр «Патриот» изначально создан для проведения выставок, и доступ на его территорию проще. В Жуковском статическая экспозиция и летная программа проходят рядом. В «Патриоте» они будут разнесены на несколько километров друг от друга, и получается, что ты знакомишься либо с выставочными стендами, либо смотришь на самолеты на аэродроме Кубинка. Впрочем, в прошлом году на «Армии-2016» эту проблему военным удалось решить, организовав бесплатное автобусное сообщение между парком и полигоном, где демонстрировались боевые возможности бронетанковой техники.