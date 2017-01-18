ВВС США пробивают дорогу на Ракку

Возглавляемая США международная коалиция резко увеличила интенсивность ударов по району Ракки — столицы самопровозглашенного «халифата». Как сообщили «Известиям» в штабе операции «Несокрушимая решимость», с начала января самолеты коалиции только в районе Ракки нанесли по меньшей мере 155 ударов. Тем самым они прокладывают дорогу так называемым Сирийским демократическим силам (СДС), которые, по замыслу Пентагона, должны уже в ближайшие месяцы овладеть Раккой.

Согласно официальным отчетам командования операции «Несокрушимая решимость», число авиаударов по Ракке и ее окрестностям в январе в разы больше, чем по целям в остальной Сирии или в Ираке. Это делается для того, чтобы создать условия для продвижения к столице ИГИЛ (запрещена в РФ) американских союзников из числа курдов и местных арабов.

17 января представители СДС провели специальную пресс-конференцию, в ходе которой сообщили, что за время операции «Гнев Евфрата» удалось освободить от боевиков ИГИЛ 3200 кв. км территории, где расположены 236 населенных пунктов. Было уничтожено по меньшей мере 620 джихадистов, 18 взято в плен.

В условиях пустынной местности восточного берега Евфрата наступление СДС развивается стремительно. Джихадистам негде укрыться от постоянно висящих в небе БЛА коалиции, и в результате они становятся легкими мишенями для самолетов. Помощь наступающим курдским и арабским отрядам оказывают бойцы американского, британского и французского спецназа.

Руководитель агентства «Внешняя политика», программный директор клуба «Валдай» Андрей Сушенцов рассказал «Известиям», что американцы активизировались в Сирии из соображений престижа.

— Американцы хотели бы разгромить ИГИЛ собственными силами, чтобы ни с кем не делить плоды победы, — говорит эксперт. — Им важно потеснить Россию, не дать ей набрать дополнительные имиджевые очки, а также закрепить лидерство среди союзников. Многие из них недовольны пассивностью США. Хороший пример Турция, которая в итоге начала самостоятельно бороться с ИГИЛ.

По словам Сушенцова, высокая активность американцев и их союзников в Сирии, скорее всего, сохранится и при Дональде Трампе.

— Изначально Трамп был настроен больше сотрудничать с РФ и постепенно уменьшить вовлеченность США в конфликт, однако его недавнее интервью газете The Times показывает, что он начал более активно работать со своим вице-президентом Пенсом и новым министром обороны Мэтьюсом, которые настроены более агрессивно, — констатирует политолог.

По мнению военных экспертов, в Сирии роль американской авиации больше, чем в Ираке, поскольку отряды СДС уступают иракской армии в оснащении. Кроме того, американцы отправили под Мосул свою артиллерию, которая обеспечивает иракским частям интенсивную огневую поддержку, а в Сирии Пентагон предпочитает обходиться сравнительно небольшими силами спецназа.

Операция по разгрому главного оплота ИГИЛ в Сирии включает в себя несколько фаз. Задача нынешней — изоляция столицы «халифата», а за ней должен последовать собственно штурм города. Пока же главная цель наступающих отрядов — расположенная в 50 км северо-западнее Ракки плотина Табка, которая держит всю массу воды в огромном водохранилище Асад. Там же расположена ГЭС, обеспечивающая электроэнергией и столицу джихадистов, и весь восток Сирии. Если радикалы успеют разрушить плотину, значительная часть Сирии останется без электричества, а расположенные ниже по течению Евфрата районы Ирака будут затоплены.

Вторая фаза операции сопряжена не только с военными, но и с политическими трудностями. Большинство населения Ракки составляют арабы, которые не доверяют курдам. Поэтому сейчас в срочном порядке ведется формирование арабских бригад, которые должны будут сыграть ключевую роль в освобождении города. Параллельно с наступлением ведутся переговоры с местными племенами, чтобы убедить их поддержать СДС.