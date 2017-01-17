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Изъятые дети: полиция осмотрела квартиру с нарушениями. Видео

Приемная мать обратилась в суд с обжалованием действий органов опеки

Двое сыновей Светланы Дель, приемной матери, у которой органы опеки Москвы изъяли 10 детей, рассказали, что сотрудники полиции провели осмотр их квартиры без предъявления необходимых документов.

Видео с рассказом Михаила и Филиппа опубликовал телеканал «360».

Дети рассказали, что когда мама открыла дверь полицейским, они вошли в квартиру без всяких объяснений и начали рассматривать их брата Петю: сняли с мальчика пижаму, чтобы найти синяки. Но ничего не нашли. Затем они пошли осматривать квартиру. Залезали в шкафы, холодильник, кастрюли.

Светлана Дель обратилась в суд с требованием вернуть их в семью. Об этом во вторник сообщил адвокат Иван Павлов, представляющий интересы женщины.

По словам Павлова, двое изъятых детей из зеленоградской многодетной семьи находятся сейчас в социальном приюте, а еще восемь помещены в больницу. «Сегодня в суд направлено заявление, в котором Светлана обжалует действия органов опеки по изъятию детей, а также в качестве обеспечительных мер просит до рассмотрения дела по существу вернуть их в семью», — цитирует ТАСС адвоката.

Решение о возврате детей их приемной матери будет принято на основании выводов группы независимых психологов из общественных и правозащитных организаций, сообщил глава департамента труда и социальной защиты Москвы Владимир Петросян. Работа начнется уже в среду.

Напомним, органы опеки забрали 11 января в Зеленограде 10 детей из многодетной семьи. Поводом стали два синяка, обнаруженных работником детского сада на теле шестилетнего воспитанника.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Изъятые дети: полиция осмотрела квартиру с нарушениями. Видео

Приемная мать обратилась в суд с обжалованием действий органов опеки

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