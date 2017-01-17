Приемная мать 10 изъятых из семьи детей подала в суд

Светлана Дель, многодетная мать из Москвы, подала в суд на полицию и опеку в связи с изъятием из семьи 10 приемных детей. Как сообщил юрист, представляющий интересы женщины, иск направлен в Зеленоградский районный суд Москвы. Дель требует признать действия чиновников и полицейских незаконными и вернуть детей в семью.

Кроме того, заявления также поданы в больницу и Центр поддержки семьи и детства, где находятся изъятые из семьи дети.

«Мы будем требовать объяснений, поскольку это совершенно беспрецедентная по своей брутальности ситуация. Мало того, что детей изъяли фактически по доносу — прошла почти неделя, и ни мать, ни юристы не увидели никаких документов, никакого обоснования законности этих действий», — сказал юрист, цитирует Лента.ру. Он подчеркнул, что первая задача его и его подзащитной — вернуть детей.

Напомним, 10 ВИЧ-инфицированных детей были изъяты из семьи после того, как воспитатель детского сада увидела на теле одного из них синяки и кровоподтеки. Ребенок признался, что его бьет отчим. В тот же день он и остальные девять приемных детей были изъяты из семьи.



В разговоре с психологом они подтвердили факт побоев со стороны отца. Светлана Дель отрицает этот факт.

