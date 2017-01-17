Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
17 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Приемная мать 10 изъятых из семьи детей подала в суд

Женщина пытается добиться их возвращения в семью

Светлана Дель, многодетная мать из Москвы, подала в суд на полицию и опеку в связи с изъятием из семьи 10 приемных детей. Как сообщил юрист, представляющий интересы женщины, иск направлен в Зеленоградский районный суд Москвы. Дель требует признать действия чиновников и полицейских незаконными и вернуть детей в семью.

Кроме того, заявления также поданы в больницу и Центр поддержки семьи и детства, где находятся изъятые из семьи дети.

«Мы будем требовать объяснений, поскольку это совершенно беспрецедентная по своей брутальности ситуация. Мало того, что детей изъяли фактически по доносу — прошла почти неделя, и ни мать, ни юристы не увидели никаких документов, никакого обоснования законности этих действий», — сказал юрист, цитирует Лента.ру. Он подчеркнул, что первая задача его и его подзащитной — вернуть детей.

Напомним, 10 ВИЧ-инфицированных детей были изъяты из семьи после того, как воспитатель детского сада увидела на теле одного из них синяки и кровоподтеки. Ребенок признался, что его бьет отчим. В тот же день он и остальные девять приемных детей были изъяты из семьи.

В разговоре с психологом они подтвердили факт побоев со стороны отца. Светлана Дель отрицает этот факт.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Приемная мать 10 изъятых из семьи детей подала в суд

Женщина пытается добиться их возвращения в семью

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владимир Оленченко

политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Гончаров

эксперт

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Журавлев

политолог

Все мнения

Мнение

Илья Резник

композитор

Все мнения

Мнение

Иосиф Кобзон

депутат

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке