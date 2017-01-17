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Активистка Femen напала на воскового Дональда Трампа в Мадриде

Женщина топлес неожиданно подлетела к фигуре избранного американского президента и стала выкрикивать различные лозунги против патриархата

Активистка феминистского движения Femen устроила акцию во время презентации скульптуры избранного президента США Дональда Трампа в Museo de Cera de Madrid (Музее восковых фигур в Мадриде).

Как сообщает агентство Reuters, во время мероприятия женщина бросилась к скульптуре будущего главы Белого дома и начала скандировать лозунги против патриархата.

У сотрудников службы безопасности ушло несколько минут на то, чтобы поймать девушку и выдворить ее из зала.

Директор музея Гонзало Преса назвал произошедший инцидент «неприятным» и отметил, что «совершить подобную акцию слишком просто». Он посоветовал представительницам движения попытаться сделать то же самое с настоящим Трампом, а не с его восковой копией.

Напомним, Дональда Трампа неоднократно обвиняли в сексизме и неподобающем отношении к противоположному полу, включавшем многочисленные нелестные эпитеты.

Последний раз подобный инцидент был с победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная» Алисией Мачадо. Она рассказала, что на тот момент кандидат в президенты США назвал ее «мисс Свинюшкой».

В свою очередь, Трамп заявил, что Мачадо и его оппонент по президентской гонке Хиллари Клинтон сговорились, а СМИ помогают раздувать скандал.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Активистка Femen напала на воскового Дональда Трампа в Мадриде

Женщина топлес неожиданно подлетела к фигуре избранного американского президента и стала выкрикивать различные лозунги против патриархата

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