СМИ: ВВС Нигерии по ошибке разбомбили лагерь беженцев

В результате авиаудара, который по ошибке нанесли ВВС Нигерии по лагерю беженцев на северо-востоке страны, погибло более 100 человек.



Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти, инцидент произошел во втором по населению нигерийском штате Борно.

Удары наносились в рамках операции против боевиков радикальной группировки «Боко Харам» (запрещена на территории России).



Власти утверждают, что были ранены представители гуманитарных служб, в том числе несколько нигерийцев из организаций «Врачи без границ» и Международного комитета Красного Креста.

В свою очередь, представители организации «Врачи без границ» сообщили, что видели около 120 раненых и 50 погибших.



Исламисты из «Боко Харам» добиваются введения шариата в Нигерии и выступают против западной модели образования. В марте 2015 года группировка присягнула на верность террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

