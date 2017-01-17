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СМИ: ВВС Нигерии по ошибке разбомбили лагерь беженцев

По разным данным, погибло от 50 до 100 человек, более сотни ранены

В результате авиаудара, который по ошибке нанесли ВВС Нигерии по лагерю беженцев на северо-востоке страны, погибло более 100 человек.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти, инцидент произошел во втором по населению нигерийском штате Борно.

Удары наносились в рамках операции против боевиков радикальной группировки «Боко Харам» (запрещена на территории России).

Власти утверждают, что были ранены представители гуманитарных служб, в том числе несколько нигерийцев из организаций «Врачи без границ» и Международного комитета Красного Креста.

В свою очередь, представители организации «Врачи без границ» сообщили, что видели около 120 раненых и 50 погибших.

Исламисты из «Боко Харам» добиваются введения шариата в Нигерии и выступают против западной модели образования. В марте 2015 года группировка присягнула на верность террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Известия // вторник, 17 января 2017 года

СМИ: ВВС Нигерии по ошибке разбомбили лагерь беженцев

По разным данным, погибло от 50 до 100 человек, более сотни ранены

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