LinkedIn заявила о намерении вернуться в Россию

Социальная сеть LinkedIn рассчитывает вернуться в Россию и намерена тесно сотрудничать с руководством страны по этому вопросу. Об этом сообщил вице-президент и один из основателей компании Аллен Блю.

«Безусловно, мы собираемся вернуться. Для нас очень важно тесно работать с российским правительством, чтобы быть уверенными в том, что мы реагируем на озабоченности обеих сторон. И мы рассчитываем делать это», — приводит его слова «РИА Новости».

При этом Блю затруднился ответить, когда социальная вновь появится в России.

«У нас пока нет прогресса, о котором можно сообщить, и мы не хотим говорить о специфике переговоров», — отметил он.

В середине ноября Роскомнадзор внес американскую соцсеть для установления деловых связей в реестр нарушителей закона о персональных данных и потребовал от провайдеров заблокировать ее в России.

