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LinkedIn заявила о намерении вернуться в Россию

Вице-президент компании сообщил о готовности сотрудничать с властями РФ

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Социальная сеть LinkedIn рассчитывает вернуться в Россию и намерена тесно сотрудничать с руководством страны по этому вопросу. Об этом сообщил вице-президент и один из основателей компании Аллен Блю. 

«Безусловно, мы собираемся вернуться. Для нас очень важно тесно работать с российским правительством, чтобы быть уверенными в том, что мы реагируем на озабоченности обеих сторон. И мы рассчитываем делать это», — приводит его слова «РИА Новости».

При этом Блю затруднился ответить, когда социальная вновь появится в России.

«У нас пока нет прогресса, о котором можно сообщить, и мы не хотим говорить о специфике переговоров», — отметил он.  

В середине ноября Роскомнадзор внес американскую соцсеть для установления деловых связей в реестр нарушителей закона о персональных данных и потребовал от провайдеров заблокировать ее в России.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

LinkedIn заявила о намерении вернуться в Россию

LinkedIn заявила о намерении вернуться в РоссиюВице-президент компании сообщил о готовности сотрудничать с властями РФ

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