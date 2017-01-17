LinkedIn заявила о намерении вернуться в Россию

Вице-президент компании сообщил о готовности сотрудничать с властями РФ
Фото: ТАСС/Сергей Коньков
Социальная сеть LinkedIn рассчитывает вернуться в Россию и намерена тесно сотрудничать с руководством страны по этому вопросу. Об этом сообщил вице-президент и один из основателей компании Аллен Блю.
«Безусловно, мы собираемся вернуться. Для нас очень важно тесно работать с российским правительством, чтобы быть уверенными в том, что мы реагируем на озабоченности обеих сторон. И мы рассчитываем делать это», — приводит его слова «РИА Новости».
При этом Блю затруднился ответить, когда социальная вновь появится в России.
«У нас пока нет прогресса, о котором можно сообщить, и мы не хотим говорить о специфике переговоров», — отметил он.
В середине ноября Роскомнадзор внес американскую соцсеть для установления деловых связей в реестр нарушителей закона о персональных данных и потребовал от провайдеров заблокировать ее в России.