«Искра» жизни и надежды: как прорвали блокаду Ленинграда

18 января 1943 года около 14.00 над колокольней в Шлиссельбурге поднялся красный флаг — его установил солдат 86-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта Губанов. За пару часов до этого, в 11.45, войска Волховского и Ленинградского встретились, преодолев последние несколько километров немецкой обороны. Операция «Искра», начавшаяся 12 января, завершилась прорывом блокады Ленинграда.

И хотя полностью осада города будет снята лишь спустя год, в январе 1944-го, отвоеванный в эти дни узкий коридор даст городу возможность дышать: за рекордные 17 суток сквозь него проведут 30-километровую железную дорогу, по которой в Ленинград придет первый поезд с «Большой земли». Хлебный паек по карточкам постепенно увеличится до средних по стране норм, а на фабрике имени Надежды Крупской произведут несколько тонн популярных довоенных конфет «Мишка на Севере».

Спасти Ленинград

К началу зимы 1942 года ситуация вокруг Ленинграда сложилась критическая — к осени из города, население которого до войны насчитывало около 3 млн, вывезли свыше миллиона человек. Прошедшей зимой в городе ежедневно погибали по нескольку тысяч человек — общее число жертв блокады, по разным данным, составит от 600 до 800 тыс. человек, однако пик смертей придется на ту, первую блокадную зиму. Несколько попыток (только на весну и лето 1942 года пришлось две крупные операции) прорвать кольцо вокруг города оказались безуспешными. Облегчить участь жителей позволила открытая в ноябре 1941 года Дорога жизни, но было очевидно, что ее ресурсов недостаточно для того, чтобы спасти город. В преддверии новой блокадной зимы командование приступило к разработке операции по спасению Ленинграда.

Из «Искры» разгорится пламя

Первоначально планировалось провести ее в два этапа — на первом, который должен был быть завершен к концу 1942 года, войска Ленинградского и Волховского фронтов должны были овладеть так называемым Шлиссельбургско-Синявинским выступом, где расстояние между ними было кратчайшим; на втором, в феврале 1943 года, — Ораниенбаумским плацдармом. В Ставке решили остановиться на первом этапе, но начало операции при этом перенести на январь. По одной из легенд, имя операции при обсуждении дал Сталин — вспомнив о предыдущих безуспешных попытках и рассчитывая на то, что в этот раз солдатам двух фронтов удастся пробиться навстречу друг к другу и позднее развить этот успех, Сталин якобы произнес: «И пусть из «Искры» разгорится пламя».

Три операции 2-й ударной

Весной 1942-го под Ленинградом была проведена Любавинская операция, которая, однако, оказалась безуспешной. Операция закончилась гибелью 2-й ударной армии — тогда, пытаясь освободить Ленинград, в болотистых лесах вокруг города без вести пропали почти 30 тыс. солдат. Командующий армией генерал Власов был взят в плен и впоследствии начал сотрудничать с вермахтом, 2-я ударная же была возрождена — и до победного рвалась через блокадное кольцо.

Восстановленная в июле 1942 года в районе Путилово, она приняла участие в следующей, Синявинской операции, но тогда сломить сопротивление немецких войск вновь не удалось. И в январе 1943 года, в составе войск Волховского фронта, армия нанесла главный удар в направлении Рабочего поселка №1, Рабочего поселка №5 и всё того же Синявина для соединения с Ленинградским фронтом.

Последний залп Шлиссельбургской крепости

2-я ударная перешла в наступление утром 12 января 1943 года вместе с пятью другими армиями (еще одна, 14-я воздушная, обеспечивала поддержку с воздуха). Войскам, участвующим в операции, предстояло форсировать Неву под огнем противника и преодолеть его сопротивление в укрепленном болотистом районе Шлиссельбургско-Синявинского выступа. Но к 18 января между двумя фронтами оставалось лишь несколько километров — и вскоре Волховский и Ленинградский фронт встретились в районе Рабочего поселка №5. Расположенная в знаменитой Шлиссельбургской крепости артиллерийская батарея дала свой последний залп, а к вечеру того же дня к месту встречи прибыли инженерные соединения для сооружения железной дороги к городу.

«Коридором смерти» ради жизни

Железная дорога к Ленинграду, получившая имя Дорога победы, протяженностью почти в 30 км, была проложена за 17 суток: за это время строители, руководил которыми глава Ленметростроя Иван Георгиевич Зубков, проложили трассу через лежавшие на пути леса и болота и навели через Неву низководный мост длиной в 1300 м. Ширина отвоеванного войсками коридора составляла от 8 до 11 км, и некоторые участки дороги проходили в 3–4 км от немецких артиллерийских позиции. Их вскоре прозвали «Коридором смерти». Но осажденный город ждал помощи, и железнодорожники пускали свои составы в «Коридор смерти» — ради жизни.

Кошачий десант

Одним из первых поездов, прибывших в Ленинград после прорыва блокады, стал особый состав из Ярославля с четырьмя вагонами кошек. В осажденном городе погибали не только люди — к концу первой блокадной зимы в городе почти не осталось домашних животных. Зато в огромных количествах расплодились крысы: они съедали последние запасы продовольствия, вторгались на устроенные жителями огороды и угрожали Ленинграду эпидемиями. Для борьбы с ними были созданы специальные бригады, однако справиться с нашествием грызунов человеческими силами было почти невозможно — и едва кольцо было прорвано, Ленинград обратился за помощью к Ярославлю. Местные жители откликнулись на призыв: кто-то приносил пойманных на улице дымчатых кошек, которые считались хорошими крысоловами, кто-то отдавал даже своих домашних любимцев.



Встречать «кошачий эшелон» в Ленинграде пришел почти весь город. Те, кому домашних питомцев не хватило, позднее покупали котят на рынках — за одного котенка предлагали порой до 500 рублей при том, что килограмм хлеба с рук продавали за 50 рублей.



Однако большинство кошек погибло в осажденном городе — и в конце войны в Ленинград пришел еще один, уже сибирский эшелон. А в 2000 году на Большой Садовой улице благодарный город установил памятник блокадным кошкам — Коту Елисею и Кошке Василисе.

Салют в блокадном Ленинграде

После того как поздно вечером 18 января Совинформбюро передало внеочередное сообщение о прорыве блокады, в изможденном городе раздался праздничный салют. Улицы, испещренные следами снарядов и бомб, были украшены флагами. Прохожие, пережившие с городом две страшные зимы, на улицах, остававшихся под обстрелом, поздравляли друг друга с победой, до которой самому Ленинграду оставалось еще чуть больше года. Блокада будет полностью снята 27 января 1944 года.