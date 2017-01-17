СМИ: «Зенит» не делал предложений «Ростову» о покупке Нобоа

Петербургский «Зенит» не делал ФК «Ростов» предложений о покупке эквадорского полузащитника Кристиана Нобоа.



Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник, наставник петербуржцев Мирча Луческу не уверен в целесообразности приобретения 31-летнего футболиста, который, по приблизительным оценкам, может обойтись «Зениту» в €1,5–2 млн.



Он хочет прежде посмотреть, как себя на сборах проявят полузащитники Павел Могилевец и новичок команды бразилец Эрнани.



Также отмечается, что несколько немецких и мексиканских клубов проявляют интерес к Нобоа.

31-летний Кристиан Нобоа является воспитанником эквадорского «Эмелека». В 2007 году он перебрался в «Рубин», за который он отыграл четыре года. Летом 2012 года игрок пополнил состав московского «Динамо». В 2015 году полузащитник покинул московский клуб и перебрался в греческий ПАОК. Однако всего через полгода Нобоа снова вернулся в Россию — его новым клубом стал «Ростов».



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