СМИ: обвинившая Трампа в домогательствах американка подала в суд

Обвинившая избранного президента США Дональда Трампа в домогательствах американка подала против него судебный иск о защите чести и достоинства, сообщает «Федеральное агентство новостей».



По данным телекомпании NBC, американка Саммер Зервос, снимавшаяся в пятом сезоне реалити-шоу «Ученик» в 2006 году, ведущим которого был Трамп, потребовала от него публично признать, что он якобы неподобающе с ней обошелся. В таком случае женщина готова отозвать иск.

В октябре 2016 года года Зервос и ее адвокат выступили на пресс-конференции, в ходе которой озвучили обвинения в адрес Трампа. По утверждению Зервос, в 2007 году она встретилась с Трампом, чтобы обсудить возможность трудоустройства, а миллиардер начал ее домогаться.

Трамп категорически отверг данные утверждения, назвав Зервос лгуньей и заявив, что она хочет прославиться. Стоит отметить, что в конце прошлого года Трампа обвинили в домогательствах свыше 10 женщин.