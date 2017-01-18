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Тело пожилой женщины пропало из морга в Красноярске

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность»

Уголовное дело о халатности было возбуждено в Красноярске после пропажи из морга тела 88-летней женщины, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным следствия, тело пенсионерки поступило в отдел экспертизы трупов местного Бюро судмедэкспертизы 6 декабря прошлого года. Экспертиза прошла на следующий день. Затем тело поместили в холодильную камеру на цокольном этаже морга.

«12 декабря прошлого года в регистратуру морга обратилась родственница умершей, которой сотрудники морга не смогли выдать тело, так как обнаружили его отсутствие», — говорится в сообщении.

Следователи рассматривают версии о случайном захоронении тела или об умышленном его похищении.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Тело пожилой женщины пропало из морга в Красноярске

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность»

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