Тело пожилой женщины пропало из морга в Красноярске

Уголовное дело о халатности было возбуждено в Красноярске после пропажи из морга тела 88-летней женщины, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.



По данным следствия, тело пенсионерки поступило в отдел экспертизы трупов местного Бюро судмедэкспертизы 6 декабря прошлого года. Экспертиза прошла на следующий день. Затем тело поместили в холодильную камеру на цокольном этаже морга.

«12 декабря прошлого года в регистратуру морга обратилась родственница умершей, которой сотрудники морга не смогли выдать тело, так как обнаружили его отсутствие», — говорится в сообщении.

Следователи рассматривают версии о случайном захоронении тела или об умышленном его похищении.