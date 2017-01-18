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Среда,
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Дом детства Трампа выставлен на аукцион в Нью-Йорке

Здание было построено отцом избранного президента в 1940 году

На аукцион в Нью-Йорке выставлен дом, в котором избранный президент США Дональд Трамп провел свое детство, здание располагается в районе Куинс в 16 км от Манхэттена, сообщает New York Times.

Двухэтажное кирпичное здание возвел в 1940 году отец Трампа, который был известным застройщиком. Трампы жили в этом доме до тех пор, пока Дональду не исполнилось четыре года, после чего переехали в дом по соседству, передает ТАСС.

Этот дом уже был продан ранее, в прошлом году его купил с аукциона застройщик Майкл Дэвис за почти $1,4 млн. Через месяц он решил продать это здание. Организаторы аукциона пока затрудняются сказать, за какую сумму дом может уйти с молотка в этот раз.

В доме пять спален, четыре ванные комнаты, камин и зимний сад. Трамп ранее заявлял о намерении купить этот дом, вспоминая о том, каким было его детство.

Отметим, что состояние Дональда Трампа досталось ему по наследству от отца, который был застройщиком и еще до Второй мировой войны строил дешевое жилье в нью-йоркских кварталах Куинс и Бруклин. Трамп вовремя догадался изменить направление развития этого бизнеса, сосредоточив его на возведении дорогих отелей, гольф-клубов и офисных зданий.

По данным Forbes, капитал миллиардера составляет $3,7 млрд. При этом сам избранный президент оценивал свое состояние в более чем $10 млрд.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Дом детства Трампа выставлен на аукцион в Нью-Йорке

Здание было построено отцом избранного президента в 1940 году

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