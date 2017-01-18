Табло обратного отсчета установят на всех станциях метро Москвы

Московский метрополитен получит около 400 табло обратного отсчета времени до прибытия поезда. Их планируют установить на всех станциях метро в середине этого года.

«Табло обратного отсчета появятся к июлю 2017 года на всех станциях, в том числе и на тех, которые будут открыты к этому времени. В дальнейшем мониторы будут размещать и на новых станциях», — рассказал глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, мониторы разместят либо под сводом тоннеля над платформой, либо на отдельной стойке.

Время до прибытия поезда будет отображаться в минутах и секундах. Кроме того, будет видно расположение поезда на перегоне между двумя станциями.

Как сообщает сайт столичной мэрии, в будущем на табло могут появиться данные о загруженности вагонов прибывающего поезда, сообщения о чрезвычайных ситуациях, городских мероприятиях, изменениях в режимах работы общественного транспорта, а также предупреждения о неблагоприятной погоде.