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Deutsche Bank оценил шансы на отмену санкций США весной в 65%

Ограничительные меры в отношении РФ могут быть ослаблены в обмен на сотрудничество с Вашингтоном на Ближнем Востоке

Антироссийские санкции США могут быть ослаблены уже в марте-апреле 2017 года на фоне позитивной риторики Дональда Трампа в отношении РФ и отсутствия доказательств вмешательства российских хакеров в выборы США.

Об этом говорится в обзоре Deutsche Bank.

В банке считают, что вероятность отмены ограничительных мер составляет 65%. Санкции могут быть отменены в обмен на сотрудничество на Ближнем Востоке, передает Bloomberg.

Решение США может повлиять на решение по санкциям со стороны Евросоюза.

В свою очередь международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&PGR) 17 марта планирует опубликовать решение по суверенному рейтингу РФ, который сейчас находится на неинвестиционном уровне «BB+» со «стабильным» прогнозом.

По данным аналитиков БКС, вероятность повышения зависит от прогресса в улучшении отношений РФ с Западом после вступления Дональда Трампа в должность президента США, а также от того, удержатся ли цены на нефть выше $50 за баррель

В первом случае вероятность повышения составляет более 50%, а в случае поддержки со стороны нефти — до 60–70%.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Deutsche Bank оценил шансы на отмену санкций США весной в 65%

Ограничительные меры в отношении РФ могут быть ослаблены в обмен на сотрудничество с Вашингтоном на Ближнем Востоке

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