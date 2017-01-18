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Бывший президент США Джордж Буш-старший госпитализирован

92-летний политик попал в больницу в Техасе

Бывший президент Америки Джордж Буш-старший попал в больницу в Хьюстоне, штат Техас. Об этом сообщил представитель экс-главы американского государства, передают местные СМИ.

Сообщается, что жизни 92-летнего Буша-старшего ничто не угрожает и он сможет вернуться домой уже через несколько дней.

О причинах госпитализации политика не сообщается.

Джордж Буш-старший — самый пожилой из ныне живущих президентов США. 41-й глава американского государства, при Рональде Рейгане он был вице-президентом. Правил страной с 20 января 1989 по 20 января 1993.

Также он приходится отцом 43-му президенту США Джорджу Бушу-младшему.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Бывший президент США Джордж Буш-старший госпитализирован

92-летний политик попал в больницу в Техасе

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