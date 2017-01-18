Экологи предложили «воскресить» каспийских тигров с помощью амурских

Российские и зарубежные экологи выступили с предложением восстановить популяцию вымерших каспийских тигров, заселив те территории, где обитали крупнейшие кошки Земли, тиграми из других уголков Азии. Об этом сообщается в статье журнала Biological Conservation.

В частности, исследователи полагают, что исконные территории Казахстана следует заселить амурскими тиграми.

Популяция каспийских тигров начала сокращаться в начале прошлого века. В 1970 году в турецкой провинции Хаккари убили последнюю особь этого подвида. Каспийский тигр, как и амурский, относятся к одному виду; ранее он считался крупнейшей кошкой Земли.

Старший координатор проектов Алтае-Саянского отделения WWF Михаил Пальцын пояснил, что о реинтродукции каспийских тигров в Центральную Азию ученые говорят не один год. Ранее эту идею одобрило правительство Казахстана. Для успешной реинтродукции кошки необходим мощный научный базис, который позволит оценить потенциал обитаемости этих территорий и поможет понять, к каким последствиям приведет возвращение тигров в каспийские степи, отмечает РИА PrimaMedia.

Экологи выяснили, что для реинтродукции каспийского тигра, который является подвидом амурского, подходят территории в Казахстане у берегов озера Балашиха, реки Или и ряда других водоемов. Раньше около сотни редких хищников обитали именно в этих местах.

Для заселения казахстанской территории 64-98 хищниками, по подсчетам ученых, число обитающих возле водоемов кабанов и оленей повысят шансы на выживание тигров, и хищники смогут ими питаться.

На заселение территории тиграми потребуется 10-15 лет.