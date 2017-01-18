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ВЦИОМ: россияне назвали адекватные меры наказания за взяточничество

38% уверены, что коррупция должна караться штрафами, 20% предлагает сразу назначать тюремное заключение

ВЦИОМ провел опрос среди россиян, чтобы выяснить отношение граждан к коррупции.

Выяснилось, что большинство населения поддерживает аресты бывших губернаторов Гайзера, Белых и Хорошавина (55%, 60% и 62% соответственно), а также с одобрением относятся к задержанию бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко (66%) и теперь уже экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева (67%). Не одобрили подобные меры всего от 2 до 4% опрошенных.

Также респондентам задали вопрос о мерах наказания для людей, занимающихся взяточничеством. В первую очередь называли штраф — об этом говорили 38% опрошенных. Еще 28% предложили запрещать нарушителям занимать руководящие должности, 20% заявили, что за коррупцию нужно сажать в тюрьму, 19% выступили за конфискацию имущества.

Известия // среда, 18 января 2017 года

ВЦИОМ: россияне назвали адекватные меры наказания за взяточничество

38% уверены, что коррупция должна караться штрафами, 20% предлагает сразу назначать тюремное заключение

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