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На Сахалине локомотив с двумя вагонами сошел с рельсов

В результате инцидента никто не пострадал

Локомотив и два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Сахалинской области. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ИА SakhalinMedia, инцидент произошел на 167-м км перегона Арсентьевка–Тихая. На место происшествия прибыли восстановительные поезда со станций Южно-Сахалинск и Поронайск для ликвидации последствий.

«Пассажиры задержанного пригородного поезда № 6303 сообщением Южно-Сахалинск–Тихая, со станции Взморье, будут доставлены в пункт назначения автотранспортом», — добавили в пресс-службе.

В настоящий момент выясняются причины случившегося. Отмечается, что экологической угрозы нет.

Известия // среда, 18 января 2017 года

На Сахалине локомотив с двумя вагонами сошел с рельсов

В результате инцидента никто не пострадал

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