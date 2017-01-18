На Сахалине локомотив с двумя вагонами сошел с рельсов

Локомотив и два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Сахалинской области. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ИА SakhalinMedia, инцидент произошел на 167-м км перегона Арсентьевка–Тихая. На место происшествия прибыли восстановительные поезда со станций Южно-Сахалинск и Поронайск для ликвидации последствий.

«Пассажиры задержанного пригородного поезда № 6303 сообщением Южно-Сахалинск–Тихая, со станции Взморье, будут доставлены в пункт назначения автотранспортом», — добавили в пресс-службе.

В настоящий момент выясняются причины случившегося. Отмечается, что экологической угрозы нет.