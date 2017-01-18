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СК проверит случай отказа ночного клуба пропустить инвалида

Девушке в инвалидном кресле не позволили попасть на вечеринку

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту запрета на посещение бара в Красноярском крае девушке в инвалидном кресле.

В клубе отказ инвалиду объяснили тем, что в случае возникновения внештатной ситуации находиться в баре в инвалидной коляске может быть небезопасно.

СКР усматривает в действиях охраны и администрации заведения признаки преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ («Действия, направленные на унижение человеческого достоинства человека по признакам принадлежности к социальной группе»). 

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Известия // среда, 18 января 2017 года

СК проверит случай отказа ночного клуба пропустить инвалида

Девушке в инвалидном кресле не позволили попасть на вечеринку

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