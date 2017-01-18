Новости, деловые новости - Известия
Среда,
18 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Чиновники правительства РФ подрались с бизнесменами на корпоративе

Подчиненные Ольги Голодец обратились в полицию с заявлением о побоях

Подчиненные заместителя председателя правительства России Ольги Голодец устроили драку с сотрудниками одной из частных компаний в караоке-баре «Кадриль» на Пушечной улице в центре Москвы, где проходил их новогодний корпоратив. Более 20 человек участвовали в потасовке. Об инциденте стало известно только сейчас.

Во время празднования сотрудники секретариата и помощники зампреда правительства РФ вышли на улицу покурить, где у них произошла ссора с другой компанией, также отдыхавшей в заведении. Словесная перебранка переросла в драку.

Охранники ресторана пытались разнять дерущихся, но этого оказало недостаточно. Замглавы секретариата Ольги Голодец Арсений Юшин вызвал наряд полиции. По словам источника, он участвовал в драке, но повреждений не получил, пишут Дни.Ру.

«Несколько человек получили травмы и обратились в медпункт, а избившие подчиненных Ольги Голодец скрылись», — цитирует Life.ru слова источника. 

В результате драки пострадал помощник Ольги Голодец Илья Баринов. По его словам, несколько человек избили его у входа в бар. 

Сотрудники правительства заявили о побоях. Полицейские опросили участников потасовки и объявили в розыск скрывшихся после инцидента. 

Известия // среда, 18 января 2017 года

Чиновники правительства РФ подрались с бизнесменами на корпоративе

Подчиненные Ольги Голодец обратились в полицию с заявлением о побоях

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Мнение

Владимир Оленченко

политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Гончаров

эксперт

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Журавлев

политолог

Все мнения

Мнение

Илья Резник

композитор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке