Чиновники правительства РФ подрались с бизнесменами на корпоративе

Подчиненные заместителя председателя правительства России Ольги Голодец устроили драку с сотрудниками одной из частных компаний в караоке-баре «Кадриль» на Пушечной улице в центре Москвы, где проходил их новогодний корпоратив. Более 20 человек участвовали в потасовке. Об инциденте стало известно только сейчас.



Во время празднования сотрудники секретариата и помощники зампреда правительства РФ вышли на улицу покурить, где у них произошла ссора с другой компанией, также отдыхавшей в заведении. Словесная перебранка переросла в драку.

Охранники ресторана пытались разнять дерущихся, но этого оказало недостаточно. Замглавы секретариата Ольги Голодец Арсений Юшин вызвал наряд полиции. По словам источника, он участвовал в драке, но повреждений не получил, пишут Дни.Ру.



«Несколько человек получили травмы и обратились в медпункт, а избившие подчиненных Ольги Голодец скрылись», — цитирует Life.ru слова источника.

В результате драки пострадал помощник Ольги Голодец Илья Баринов. По его словам, несколько человек избили его у входа в бар.



Сотрудники правительства заявили о побоях. Полицейские опросили участников потасовки и объявили в розыск скрывшихся после инцидента.

