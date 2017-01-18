Додон заявил, что не просил у Путина денег для Молдавии

Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил, что не просил у главы российского государства Владимира Путина финансовой помощи для Молдавии.

«Мы приехали сюда не за деньгами. Я не просил у Путина денег. Дайте нам удочку, рыбу мы сами поймаем. Дайте нам возможность зарабатывать, возможность производить и экспортировать», — подчеркнул Додон, передает «Федеральное агентство новостей».

Молдавский президент также отметил, что в последние годы во внешней политике республики наблюдается значительный перекос в сторону евроинтеграции. Сам Додон всегда выступал против этого.