В аэропорту Братска задержали мужчину с самодельным японским оружием

Полицейские задержали в аэропорту города Братска мужчину, подозреваемого в изготовлении японского ножа. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

По данным ИА IrkutskMedia, задержанным оказался житель Архангельской области, которого остановили на входном контроле аэропорта.



При осмотре вещей у мужчины обнаружили металлический предмет, имеющий сходства с японским ножом — сюрикеном. После экспертизы было установлено, что изъятое изделие является холодным оружием.

По предварительным данным, 34-летний задержанный мог изготовить метательное оружие во время работы на нефтегазовом месторождении в Усть-Кутском районе Иркутской области.

По данному факту организовали проверку, по итогам которой будет принято правовое решение.