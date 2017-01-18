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В аэропорту Братска задержали мужчину с самодельным японским оружием

Он пытался пронести сюрикен — метательное холодное оружие

Полицейские задержали в аэропорту города Братска мужчину, подозреваемого в изготовлении японского ножа. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

По данным ИА IrkutskMedia, задержанным оказался житель Архангельской области, которого остановили на входном контроле аэропорта.

При осмотре вещей у мужчины обнаружили металлический предмет, имеющий сходства с японским ножом — сюрикеном. После экспертизы было установлено, что изъятое изделие является холодным оружием.

По предварительным данным, 34-летний задержанный мог изготовить метательное оружие во время работы на нефтегазовом месторождении в Усть-Кутском районе Иркутской области.

По данному факту организовали проверку, по итогам которой будет принято правовое решение.

Известия // среда, 18 января 2017 года

В аэропорту Братска задержали мужчину с самодельным японским оружием

Он пытался пронести сюрикен — метательное холодное оружие

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