ЦРУ рассекретило документы о холодной войне и НЛО

Обнародованы данные за 50 лет работы американской разведки
Фото: wikipedia.org/Carol M. Highsmith
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало примерно 12 млн страниц документов, которые касаются деятельности ведомства с 1940 по 1990 год.
Все файлы доступны на официальном сайте разведки.
Сведения, в частности, касаются вопросов политики и разведывательных операций. Некоторые файлы несколько проливают свет на деятельность ЦРУ во время войн во Вьетнаме и Корее, а также холодной войны, передает Лента.ру.
Также рассекречены сведения, которые относятся к предполагаемой программе по изучению НЛО и программе ЦРУ «Звездные врата». В ее рамках эксперты исследовали возможные способности человеческой психики и то, как их можно использовать.
«Доступ к этим историческим документам больше не ограничивается географией», — заявил глава отдела ЦРУ по управлению информацией Джозеф Ламберт. Ранее эти документы были доступны только в Национальном архиве, расположенном в городе Колледж-Парк (штат Мэриленд).