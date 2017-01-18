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ЦРУ рассекретило документы о холодной войне и НЛО

Обнародованы данные за 50 лет работы американской разведки

Фото: wikipedia.org/Carol M. Highsmith

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало примерно 12 млн страниц документов, которые касаются деятельности ведомства с 1940 по 1990 год.

Все файлы доступны на официальном сайте разведки.

Сведения, в частности, касаются вопросов политики и разведывательных операций. Некоторые файлы несколько проливают свет на деятельность ЦРУ во время войн во Вьетнаме и Корее, а также холодной войны, передает Лента.ру.

Также рассекречены сведения, которые относятся к предполагаемой программе по изучению НЛО и программе ЦРУ «Звездные врата». В ее рамках эксперты исследовали возможные способности человеческой психики и то, как их можно использовать.

«Доступ к этим историческим документам больше не ограничивается географией», — заявил глава отдела ЦРУ по управлению информацией Джозеф Ламберт. Ранее эти документы были доступны только в Национальном архиве, расположенном в городе Колледж-Парк (штат Мэриленд).

Известия // среда, 18 января 2017 года

ЦРУ рассекретило документы о холодной войне и НЛО

ЦРУ рассекретило документы о холодной войне и НЛООбнародованы данные за 50 лет работы американской разведки

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