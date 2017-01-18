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Эдгард Запашный и Валерий Николаев заключат мировое соглашение

Заседание Басманного суда по иску дрессировщика к актеру перенесли на 7 февраля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Басманный суд Москвы отложил на 7 февраля рассмотрение иска директора Большого Московского государственного цирка, дрессировщика Эдгарда Запашного к актеру Валерию Николаеву о взыскании 2,5 млн рублей компенсации за обвинения в жестоком обращении с животными.

Напомним, что ранее Эдгард Запашный подал иск о защите чести и достоинства, в котором просит суд взыскать с актера Николаева 2,5 млн рублей компенсации морального вреда за высказывания ответчика в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия», из которых следует, что дрессировщик якобы жестоко обращается с животными.

В Басманный суд пришел актер Валерий Николаев с адвокатом Иванов Дворовенко. Интересы Эдгарда Запашного представляла юрист цирка Ольга Смирнова. На заседании появилась и третья сторона судебного разбирательства — представители компании, которая отвечала за производство телепрограммы, где Валерий Николаев некорректно высказался о чистоплотности животных.

— Валерий Николаев не хотел оскорбить животных своими словами в телепередаче, — заявил ранее адвокат Иван Дворовенко «Известиям». — Он просто хотел сказать, что животные содержатся в неестественных для них условиях. Естественные условия для хищников — лес или степь. Мой подзащитный имел в виду только это. Ведь в цирке, как и в зоопарке, животные изначально никогда не жили. И, конечно, без запаха здесь не обойдешься. Он есть во всех цирках и зоопарках.

Заседание длилось около десяти минут. Юрист истца заявила, что к ним поступило предложение заключить мировое соглашение и они готовы обсудить его условия.

— Для этого нам необходимо время, — отметила представитель цирка Ольга Смирнова.

— Мы, конечно, не против и готовы обсудить подробности, — согласился с предложением адвокат Иван Дворовенко. Представители третьей стороны также были не против такого развития событий. А судья Галина Грабовская перенесла заседание на 7 февраля.

— Надеюсь, все проблемы решим, — заявил «Известиям» после заседания актер Валерий Николаев. — Есть обоюдное желание придти к мировому соглашению.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Эдгард Запашный и Валерий Николаев заключат мировое соглашение

Эдгард Запашный и Валерий Николаев заключат мировое соглашениеЗаседание Басманного суда по иску дрессировщика к актеру перенесли на 7 февраля

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