СМИ узнали о переходе нападающего «Сибири» в ЦСКА

Московский хоккейный клуб ЦСКА по окончании сезона приобретет права на 24-летнего нападающего новосибирской «Сибири» Сергея Шумакова.

Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, переход и условия контракта уже согласованы.

Как отмечается, продажа Шумакова связана с финансовыми проблемами клуба. Однако по правилам нападающий сибиряков сможет пополнить ряды армейцев лишь по окончании сезона.

Минувшим летом двое партнеров Шумакова по команде — защитник Константин Алексеев и нападающий Артем Ворошило — также перешли в ЦСКА.

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