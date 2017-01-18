Новости, деловые новости - Известия
Среда,
18 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

СМИ узнали о переходе нападающего «Сибири» в ЦСКА

Пополнить ряды армейцев Сергей Шумаков сможет по окончании сезона

Московский хоккейный клуб ЦСКА по окончании сезона приобретет права на 24-летнего нападающего новосибирской «Сибири» Сергея Шумакова.

Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, переход и условия контракта уже согласованы.

Как отмечается, продажа Шумакова связана с финансовыми проблемами клуба. Однако по правилам нападающий сибиряков сможет пополнить ряды армейцев лишь по окончании сезона.

Минувшим летом двое партнеров Шумакова по команде — защитник Константин Алексеев и нападающий Артем Ворошило — также перешли в ЦСКА.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // среда, 18 января 2017 года

СМИ узнали о переходе нападающего «Сибири» в ЦСКА

Пополнить ряды армейцев Сергей Шумаков сможет по окончании сезона

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Мнение

Владимир Оленченко

политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Гончаров

эксперт

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Журавлев

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке