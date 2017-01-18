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Москвич инсценировал кражу мобильника ради получения страховки. Видео

Мошенник признал свою вину

Москвичу, инсценировавшему с помощью знакомого кражу у него сотового телефона в поезде столичного метро, грозит срок до двух лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Молодой человек решил получить страховые выплаты за ранее купленный дорогостоящий гаджет, сымитировав кражу телефона. Роль похитителя он отвел своему приятелю.

Телеканал «360» опубликовал запись с камеры наблюдения.

Мошенники решили провернуть свою аферу в вагоне метро. Они зашли в поезд на станции «Волгоградский проспект». Мнимый вор начал отираться рядом с потенциальной жертвой, явно работая на камеру наблюдения. Потом он толкнул владельца дорогостоящего смартфона, протиснулся к дверям, а затем бросился к другому выходу.

Сам же лжепострадавший доехал до станции «Таганская» и отправился в отдел полиции, где написал заявление, притом что молодого человека предупредили об ответственности за дачу ложных показаний.

Ранее не судимые задержанные признали свою вину и раскаялись в содеянном.

Мужчине и его соучастнику грозит до двух лет лишения свободы.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Москвич инсценировал кражу мобильника ради получения страховки. Видео

Мошенник признал свою вину

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