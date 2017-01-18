Ростехнадзор два года пытается закрыть Кировский мост в Самаре

Министерство транспорта Самарской области вновь станет ответчиком в суде по иску с требованием остановить эксплуатацию Кировского моста через реку Самару. Разрешение на ввод в эксплуатацию переправы, которая эксплуатируется с 2014 года, так и не получено. В суд обратилось Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Самарской области (Ростехнадзор), которое выдает эти разрешения.

По информации НИА «Самара», подобные судебные разбирательства идут уже два года, областное министерство терпит поражения, платит штрафы, но мост не закрывает. Ответчик каждый раз заявляет, что движение осуществляется по временной схеме. Однако по закону такая схема используется лишь при реконструкции объектов.

Между тем, в мае 2016 года рядом с Кировским мостом в Самаре размыло грунт, дорога начала разрушаться. Власти еще летом определили подрядчика, который должен достроить спорную переправу.