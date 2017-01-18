Космическую еду начали продавать в столичных аэропортах

В московских аэропортах Шереметьево и Домодедово начали продавать космическую еду. Автоматы с питанием для космонавтов также появились и в поездах «Аэроэкспресс».

Тюбики с едой для космонавтов МКС, емкость каждого не более 10 мл, можно проносить на борт самолета. Оплатить покупку можно наличными, либо банковской картой. Производители заявляют, что один тюбик может заменить обед и ужин. Кроме того, содержимое тюбика считается диетическим, что важно для людей, предпочитающих питаться правильно, сообщает телеканал «360».

Космическое меню также открыли в терминале «Аэроэкспресс». Установки находятся в зоне эскалаторов транспортной системы с 10 января.