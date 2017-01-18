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Во Владивостоке проверят данные о нападении водителя на оператора

Ранее в СМИ появилась информация о нападении водителя автобуса на оператора ГТРК во время съемок

Следователи в Приморье проведут проверку после сообщений в СМИ о нападении водителя автобуса во Владивостоке на оператора ГТРК. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным РИА PrimaMedia, инцидент произошел во время выполнения редакционного задания съемочной группой программы «Вести — Приморье», когда журналисты снимали в автобусе сюжет о курении водителей автобусов на рабочих местах.

«У нас был антитабачный рейд. И вот на кольце Семеноской площади мы обнаружили водителя, который сидел за рулем с сигаретой. На наше замечание он отреагировал просто неадекватно, и мы хотели вызвать полицию. Тогда водитель решил срочно уехать с остановки, а когда оператор вошел в автобус, чтобы снять табличку с его именем, просто закрыл дверь и начал отъезжать», — рассказал один из корреспондентов съемочной группы.

По его словам, оператор повел себя профессионально и в критической ситуации продолжил выполнять долг журналиста, снимая происходящее.

Следователи изъяли видеозапись с места происшествия, сейчас опрашиваются очевидцы произошедшего.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Во Владивостоке проверят данные о нападении водителя на оператора

Ранее в СМИ появилась информация о нападении водителя автобуса на оператора ГТРК во время съемок

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