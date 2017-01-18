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Кремль не знает, чем занимается Сноуден, и не следит за его судьбой

Все контакты бывшего сотрудника АНБ с внешним миром осуществляются через его адвокатов

В Кремле не интересуются судьбой бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена, который получил убежище в РФ, и не располагает информацией о его дальнейших планах.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как на дальнейшую судьбу Сноудена повлияет решение Барака Обамы о фактическом помиловании информатора WikiLeaks Брэдли Мэннинга.

«Это никак не вопрос Кремля, мы не располагаем информацией, чем занимается господин Сноуден», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также напомнил, что бывший сотрудник АНБ находился в России по временному разрешению, которое было продлено. «Какой-то дальнейшей информацией мы не обладаем. Все контакты с внешним миром осуществляются через его адвокатов, в том числе адвокатов в США. Собственно, это их вопрос», — резюмировал Песков.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Кремль не знает, чем занимается Сноуден, и не следит за его судьбой

Все контакты бывшего сотрудника АНБ с внешним миром осуществляются через его адвокатов

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