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ФАС проверит цены в кафе в аэропортах

Причиной послужила стоимость чая и воды, в несколько раз превышающая цену на них в железнодорожном транспорте

Федеральная антимонопольная служба проведет проверку цен в столичных аэропортах. Об этом на выступлении в Совете Федерации заявил Игорь Артемьев, глава антимонопольной службы.

Одним из сенаторов отметил, что в аэропортах чай и вода стоят в несколько раз дороже, чем в железнодорожном транспорте.

Глава ФАС ответил, что ФАС были установлены границы рынка, поскольку имеет место закрытая зона, как граница аэропорта. По этой причине компании являются монопольными, часто 3-4 кафе занимают доминирующее положение. Артемьев отметил, что кафе в свое время были оштрафованы, и пообещал вновь заняться этим вопросом, сообщает RNS.

Артемьев также добавил, что последняя такая проверка проводилась в аэропорту Шереметьево примерно 4 года назад.

Известия // среда, 18 января 2017 года

ФАС проверит цены в кафе в аэропортах

Причиной послужила стоимость чая и воды, в несколько раз превышающая цену на них в железнодорожном транспорте

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