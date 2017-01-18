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Старейшая панда в мире празднует день рождения

Животному по кличке Басы исполнилось 37 лет

Фото: ТАСС/Wei Peiquan

Самая старая панда в мире отмечает сегодня 37-летие. Животное по кличке Басы живет в Китае. В честь праздника ей подарят ее любимый торт из бамбука, муки, пшеницы и кукурузы. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail.

По человеческим меркам, возраст панды уже больше 100 лет. Родилось животное в южной провинции Сычуань, когда ей было 4 года, ее спасли из ледяной реки. В то же время панду научили «качаться» тяжелыми весами, играть в баскетбол и ездить на велосипеде, сообщает телеканал «360». Так Басы стала звездой спорта среди панд.

Панда Басы живет на территории Исследовательского центра больших панд китайского города Фучжою на востоке страны.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Старейшая панда в мире празднует день рождения

Старейшая панда в мире празднует день рожденияЖивотному по кличке Басы исполнилось 37 лет

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