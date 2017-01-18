Старейшая панда в мире празднует день рождения

Самая старая панда в мире отмечает сегодня 37-летие. Животное по кличке Басы живет в Китае. В честь праздника ей подарят ее любимый торт из бамбука, муки, пшеницы и кукурузы. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail.

По человеческим меркам, возраст панды уже больше 100 лет. Родилось животное в южной провинции Сычуань, когда ей было 4 года, ее спасли из ледяной реки. В то же время панду научили «качаться» тяжелыми весами, играть в баскетбол и ездить на велосипеде, сообщает телеканал «360». Так Басы стала звездой спорта среди панд.

Панда Басы живет на территории Исследовательского центра больших панд китайского города Фучжою на востоке страны.